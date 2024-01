Melandsveien nord for Feda i Kvinesdal er mandag morgen stengt for gjennomkjøring, sør for Store Meland.

Årsaken er mye vann i veibanen, og ifølge Kvinesdal kommune er det usikkert hvor lang tid det tar før vannet er borte.

Kommunen opplyser på sine hjemmesider at det generelt er vanskelige kjøreforhold på flere kommunale veier på grunn av is og overvann.

- Teknisk drift har ute mye folk til å utbedre dette, men det oppfordres til å kjøre etter forholdene og kjøre forsiktig, skriver kommunen.