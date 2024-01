Togpassasjerer går årlig glipp av opptil 100 millioner kroner i refusjoner. Nå lanserer Forbrukerrådet en togkalkulator der du kan finne ut hva du har krav på.

– Dette hjelper opplagt verken mot snø eller signalfeil, men vi håper det kan bidra til at flere benytter de rettighetene de har, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

Du kan sjekke dine togrettigheter på forbrukerrådet.no/tog.

I en spørreundersøkelse Norstat har utført for Forbrukerrådet, sier åtte av ti at de ikke ba om refusjon sist gang de opplevde forsinkelser på over 30 minutter med lokal- eller regionaltog, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

