Foto: Flekkefjord brannvesen

To og en halv timer etter at brannvesenet fikk melding om en gressbrann ved Skogetjern, vest for Sira i Flekkefjord, fikk brannvesenet kontroll på brannen.

Like før klokken 18.30 kunne brannvesenet opplyse om at de hadde kontroll og at de vil fortsette med etterslokking i området.

Det var like før klokken 16 onsdag brannvesenet rykket ut til det som ble meldt å være en gressbrann. Ifølge brannvesenet var det åpne flammer og mye vind på stedet, og man hadde ikke kontroll.

Brannen oppstod ved en badeplass i nærheten av Tronåsen.

Brannvesenets utrykningsleder Jørgen Tele kunne opplyse til Fædrelandsvennen ved 17.30-tiden at det brant i et område på rundt ti mål og at de hadde ni personer ute for å slokke brannen.

Brannen i Flekkefjord var den tredje gress- og krattbrannen i Lister onsdag. Onsdag formiddag ble det meldt om brann i terrenget i Eiken mens brannvesenet onsdag ettermiddag rykket ut til en gressbrann ved E39 i Lyngdal.