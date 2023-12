Politiet har i morgentimene lørdag gjennomført promillekontroll på Listerveien i Farsund.

- 62 kontrollerte, ingen reaksjoner, skriver politiet i Agder på X/Twitter.

Litt senere kunne politiet melder at UP også i Trolldalen i Flekkefjord har gjennomført promillekontroll lørdag. Her ble 44 kontrollert uten at det ble noen utslag.