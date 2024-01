Med Yrs nye 21-dagersvarsel kan du nå få værvarselet for tre uker fram i tid. Varselet viser blant annet temperaturutvikling og sjanse for nedbør dag for dag.

– Med 21-dagersvarselet utvider vi tilbudet på en god og nyttig måte, sier varslingsdirektør Bjørn Fjukstad ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Det nye 21-dagersvarselet er opprinnelig basert på tre forskjellige værvarslingsmodeller, som alle oppdaterer seg med forskjellig tidsintervall og har en ulik geografisk oppløsning.

Yr har jobbet tett med et panel bestående av blant annet bønder, folk fra havnæring og forsikringsbransjen. I tillegg har de hentet inn tilbakemeldinger fra brukere som har testet ut en beta-versjon av varselet som har ligget ute siden før forrige sommer.

– Med bakgrunn i disse datene ble det gjort noen endringer og justeringer i varselet, både datagrunnlaget og i konsept og design, før det nå er lansert, sier produktutviklingssjef og leder Ingrid Støver Jensen for Yr i NRK.

Meteorologisk institutt sier at det kan bli gjort justeringer selv etter lansering. De gjør brukere oppmerksom på at det ligger en lenke nederst på varselsiden der brukere kan sende inn tilbakemeldinger om det nye produktet.

På starten av 1970-tallet lanserte Meteorologisk institutt 5-dagersvarselet, før det kjente 10-dagersvarselet kom på slutten av 90-tallet.

