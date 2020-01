Ung mann erkjenner ikke straffeskyld for voldtekt

Denne uka går rettsaken mot en ung mann fra vest i Agder i Lister tingrett. Svein Morten Havaas

En ung mann fra vest i Agder er tiltalt etter voldtektsparagrafen mot ei jente, samt for seksuell omgang med fire andre mindreårige jenter. Denne uka går rettsaken i Lister tingrett.

Mannen erkjenner ikke straffeskyld for voldtekt, ei heller for seksuell omgang med tre av de mindreårige jentene. Han erkjente straffeskyld for å hatt sex med én av de fornærmede mindreårige.