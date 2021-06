Send oss dine sankthans-bilder!

Selv om koronapandemien fortsatt legger en demper for feiringen er det flere steder rigget til bål. Det er også ventet at flere tar turen ut i båt.

Vi har lyst til å se og vise leserne hvordan du markerer årets sankthans-feiring.

Så, hvis du foreviger noe av kvelden, er det bare å sende bilder til oss på e-post - til redaksjon@lister24.no - så lager vi en bildekarusell på nett. Noen av bildene kan bli trykket i vår papirutgave.

Skriv navn på personer på bildene, gjerne litt kort tekst om hvor bildene er tatt - og forsikre deg om at det er i orden for de som er avbildet at de havner i avisen.