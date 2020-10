Se kommunestyremøtet her

Farsunds kommunestyre samles på Farsund Resort torsdag ettermiddag klokken 17.00. Du kan se møtet direkte i vinduet over.

Møtet streames av Farsund kommune, via kommune-TV.

Før behandlingen av de politiske sakene tar til blir det følgende orienteringer:

• Informasjon fra fylkeskommunen v/fylkeshelsedirektør Vegard Nilsen

• Telenor om mobildekning og framtiden

• Status Eilert Sundtutbyggingen

• Lista Fyr AS – status hittil/sesongen og framtidsplaner 2021/kommende år

Disse sakene skal behandles politisk:

• Avtale med Lista Fyr as

• Budsjett for 2021. Kontrollutvalget i Farsund kommune.

• 2.gangsbehandling reguleringsplan for Duvold Småbåthavn

• Hovedplan avløp og vannmiljø - 2020-2040

• Stortings- og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag

• Farsund ungdomsråd 2020/21

• Revisjon av kommunestyrereglementet.

I tillegg er det varslet to interpellasjoner, en fra SV og en fra Rødt.