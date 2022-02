Det var like over klokken 09 om morgenen torsdag 27. januar at politiet fikk melding om at Mix-kiosken i Alleen i Lyngdal hadde blitt utsatt for et ran. Tre timer senere var det også en hendelse på Pitstop på Kvinesheia som betegnes som et ransforsøk, og som sees i sammenheng med ranet i Alleen.

Per mandag, to og en halv uke etter, er fortsatt ikke saken løst.

– Det er en sak vi fortsatt jobber med og som har høy prioritet, men jeg har foreløpig ingen nye opplysninger å gå ut med, sier politistasjonssjef Bernt Mushom til Lister24 mandag formiddag.