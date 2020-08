Mann dømt igjen for trafikkbrudd

En mann fra Farsund er dømt for gjentatte brudd på trafikkloven og to brudd på legemiddelloven. Vis mer Anne Jo Lexander

En mann i 40-årene fra Farsund er dømt for kjøring under narkorus gjentatte ganger, for å ha unnlatt å stoppe for politiet, manglende gyldig førerkort og kjøring i for høy hastighet.