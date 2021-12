Derfor oppfordrer vi dere til å sende oss bilder fra årets julefeiring.

Noen av bidragene vil bli premiert med Flax-lodd.

Vi trodde jo julen i fjor var den første og siste med koronarestriksjoner. Men slik gikk det jo ikke. Nok en gang blir det en spesiell jul, særlig for dem som må markere høytiden i karantene eller i isolasjon.

Men vi har lyst til å høre fra dere.

Skal du feire jul kun sammen med den nærmeste familien, i isolasjon, karantene, i Nordsjøen eller andre steder i verden, eller har du en gøyal historie å fortelle om hvordan du feirer, så er vi interessert i å høre om det og se bilder av det.

Bildene kan du sende oss på e-post, til redaksjon@lister24.no.

Skriv noen linjer om hvor bildet er tatt, hvem som er fotograf og eventuelt hvem som er på bildet. (Husk å forsikre deg om at det er i orden for de som er avbildet at de havner i avisen).

Vi tenker å bruke bildene i en sak med leserbilder på Lister24, og noen av dem blir kanskje også brukt i papiravisen en gang i romjulen.

Og i samme slengen så benytter vi anledningen til å takke alle våre lesere gjennom det siste året en riktig god jul.