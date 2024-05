Tørkede AliBaba Ajwain-frø fra India trekkes tilbake på grunn av funn av to ulovlige plantevernmidler.

Frøene er importert fra India og solgt videre til frittstående dagligvarebutikker i Oslo, Sandnes og Arendal, opplyser Mattilsynet.

Det er gjort funn av plantevernmidlene dimetoat og klorpyrifos i produktet. Disse midlene er ikke godkjent i EU.

Helsefaren ved å spise frøene kan ikke utelukkes, og kunder som har kjøpt produktet bes om å kaste det eller levere det tilbake til butikken det er kjøpt i.

I Oslo er frøene solgt på butikkene All in One Grønland AS, Park Star AS, Deva Gruppen på Økern og Neuberggata Mat AS. Produkter er også solgt på Sultan Marked AS i Strømmen, Sandnes Frukt AS og på Norcash AS i Arendal.

