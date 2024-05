Vaksinen man bruker i dag, dekker bare de to virusvariantene HPV 16 og 18. De står for rundt 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. En annen vaksine dekker ytterligere fem høyrisiko HPV-typer, samt kjønnsvorter og vorter i luftveiene.

– Det gjør vi for å utfordre regjeringen på at det kommer flere og flere faglige tilbakemeldinger om at vi må se nærmere på et vaksinebytte, og at et eventuelt vaksinebytte vil kunne gi bredere beskyttelse mot andre HPV-relevante sykdommer, sier han til TV 2.