Fire personer reddet da båt gikk på skjær

En båt med fire personer gikk på et skjær utenfor Farsund. De fire ble reddet i land like over midnatt natt til søndag.

Klokken 23.43 fikk politiet melding om båt som har kjørt på skjær utenfor Farsund, sør for Færøya. Meldingen som ble tvitret av operasjonsleder i Agder politidistrikt gikk på at det var fire personer om bord. Redningsskøyte, politi og Sea King var da på vei til stedet.

Klokken 00.25 ble det tvitret en oppdatering om at redningsskøyta hadde plukket opp de fire involverte. Disse ble tatt med inn til Farsund.

Også Redningsselskapet tvitret om båtulykken. De melder at RS 104 «Oscar Tybring» rykket ut til ulykkesstedet etter å ha fått melding fra Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Båten gikk ned like sør for Færøya utenfor Farsund.

– Båt hadde grunnstøtt og fire personer befant seg i vannet. De fire ble plukket opp av en sivil båt og overbrakt redningsskøyta som igjen fraktet personene til land, hvor de ble overrakt til helse, lyder det i meldingen som ble lagt ut klokken 01.07.

Redningsleder Trond Bjørnøy ved Hovedredningssentralen på Sola utdyper til Fædrelandsvennen hva som skjedde.

– Vi fikk melding fra en person på land som hadde hørt det som sannsynligvis var en båt som gikk på grunn. Vi sendte redningsskøyta ut til posisjonen, samtidig som melderen dro ut i privatbåt. De fikk lokalisert en båt som hadde grunnstøtt. Den sank, og fire personer var i sjøen.

De fire som ble berget opp av sjøen hadde de bare ligget noen minutter i vannet, ifølge redningslederen.

– Vedkommende som meldte fra, har berget livet til fire personer, konstaterer Bjørnøy.

Klokka 01.10 sa politiet til Fædrelandsvennen at de fire om bord ble fraktet til sykehus med ambulanse. To til Flekkefjord og to til Kristiansand. Helikopteret som fløy til Farsund ble sendt i retur uten å frakte noen pasienter.

– Innsatslederen på stedet sier at ambulansepersonell på stedet umiddelbart antar at de fire er lettere skadet. Men på grunn av energien de er utsatt for, blir de kjørt til akuttmottaket, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt til avisen.

Det var en daycruiser på cirka 24 fot som gikk på grunn og sank. Færøya der båten gikk på er ikke så langt fra Loshavn.

– Politiet mistenker alkoholpåvirkning. Alle de fire hadde redningsvest, opplyser operasjonslederen.

Det er på det rene at det kun var en båt involvert i ulykken.