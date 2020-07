Båtbrann ved brygge

Politiet i Agder melder klokken 07:21 lørdag morgen at det brenner i to åpne båter som ligger ved brygge i Flekkefjord.

– Det er ingen personer involvert som er skadd og det er mindre fare for spredning. De jobbes med å slukke brannen, og det er foreløpig uklart hva som har skjedd, skriver politiet på Twitter.

Brannvesenet skriver på sin Twitter-konto at brannen er ved Osen brygge, og at det ikke skal er fare for spredning.