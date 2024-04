Politiet i Arendal bekreftet på en pressekonferanse fredag ettermiddag at analyser av bevis har styrket mistanken mot den drapssiktede mannen i 60-årene.

Siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Agder tingrett i Kristiansand lørdag klokken 12. Politiet vil be om fire ukers varetekt med fulle restriksjoner og at rettsmøtet går bak lukkede dører, fortalte politiadvokat Vanja Bruvoll på pressekonferansen.

Politiadvokaten startet pressekonferansen med å fortelle at mistankegrunnlaget mot den siktede er styrket.

– Etterforskningen i saken fram til i dag på ettermiddagen har styrket mistankegrunnlaget mot den siktede. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke gå i detaljer om hva som gjør at mistankegrunnlaget er styrket, sa politiadvokat Bruvoll.

Hun understreket nok en gang at siktelse i en straffesak ikke nødvendigvis betyr at vedkommende er gjerningsperson.

– Vi vil derfor fortsette å etterforske saken for fullt. Og med samme ressurser som fram til nå, sier Bruvoll.

Analyser av bevis

Etter spørsmål fra en av journalistene på pressekonferansen letter politiadvokaten litt på sløret om hva som styrker mistankegrunnlaget.

– Det kommer inn analyseresultater, og da kan vi si at mistankegrunnlaget er styrket.

Fredag formiddag forsøkte politiet å starte et avhør av siktede, men han ønsket ikke å forklare seg.

– Han benytter seg av sin rett til å ikke forklare seg, sa siktedes forsvarer, advokat Joakim Boye, da han møtte pressen utenfor politihuset i Arendal fredag ettermiddag.

Siktede ønsker heller ikke å ta stilling til siktelsen.

– Jeg har hatt samtaler med min klient i dag og i går, og jeg kommer ikke til å gå inn på innholdet, sier Boye.

Drept på jobb

Mannen, som ble pågrepet torsdag, to dager etter drapet, er siktet for forsettlig drap på den 35 år gamle apotekansatte kvinnen i Arendal tirsdag formiddag.

– Den drepte kvinnen var på jobb, men drapet skjedde utenfor apoteket, bekrefter politiadvokat Vanja Bruvoll overfor NTB.

I forståelse med de pårørende gikk politiet fredag ettermiddag ut med navnet på kvinnen. 35 år gamle Miriam Daniela Ayres Cea var ifølge politiet svensk statsborger bosatt i Grimstad.

– Miriam var utrolig godt likt av både kolleger og kunder. Hun var alltid imøtekommende, blid, sympatisk og hjelpsom. Det er fryktelig tungt å tenke på at hun ikke er blant oss lenger, sier apoteksjef Kathrine Mehlin til Agderposten.

Kan ha vært tilfeldig offer

Politiadvokat Bruvoll har tidligere sagt at det er det samlede bevisbildet som gjør at politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for drapet.

– Det betyr at vi mener det er mer enn 50 prosent sannsynlighet for at han har gjort det han er siktet for, sier Bruvoll.

Til nå i etterforskningen har ikke politiet funnet noen relasjoner mellom siktede og avdøde. Hun kan derfor ha vært et tilfeldig offer.

Politi og ambulanse rykket ut til Boots Apotek i Arendal sentrum ved 9.30-tiden torsdag etter melding om en skadd kvinne, som kort tid senere døde.

Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at kvinnen ble drept med kniv, ifølge Agderposten. Det vil politiet foreløpig ikke bekrefte av hensyn til etterforskningen.

Tidligere straffet

Politiet bekreftet fredag ettermiddag at siktede er kjent av politiet fra tidligere, men ønsket ikke å gi noen detaljer.

En butikkansatt i Arendal forteller til Agderposten at den siktede ble fratatt en kniv etter et butikktyveri i 2020.

– Da politiet kom, gjorde jeg dem oppmerksom på at han hadde kniv. Da spurte politiet vedkommende om han hadde kniv. Han svarte ja, og deretter tok politiet den bestemt fra ham, sier personen.

VG skriver at den siktede tidligere er tiltalt og domfelt for flere lovbrudd.

I 2020 ble han dømt til fengsel i 18 dager for trusler mot Nav-ansatte. Tidligere i år ble mannen i 60-årene tiltalt for knivtrusler etter at han skal ha truet to personer i Oslo sentrum i november i fjor.

I 2023 ble han dømt for å bære kniv på offentlig sted, samtidig som han var beruset.