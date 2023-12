En bilfører måtte ut med 9.100 kroner i forenklet forelegg etter å ha blitt tatt i 101 kilometer i timen i 80-sonen på E39 ved Tjomsland i Lyngdal.

Vedkommende beholdt imidlertid førerkortet, som ikke ryker før ved 116 kilometer i timen i en 80-sone.

Foruten denne bilføreren var det kun ytterligere en sjåfør som ble tatt for å kjøre for fort da Utrykningspolitiet hadde kontroll på stedet mandag ettermiddag. Vedkommende kjørte imidlertid ikke så fort, og slapp unna med et lavere forelegg.