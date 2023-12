Johny Vassbakk (53) er uskyldig i det over 28 år gamle drapet på Birgitte Tengs på Karmøy, konkluderer Gulating lagmannsrett. To av dommerne tar dissens.

– Påtalemyndigheten har gått i bekreftelsesfella, konkluderte lagmann Jarle Golten Smørdal under domsopplesningen tirsdag.

Etter at det ble funnet DNA fra Vassbakk på strømpebuksa til Birgitte, har politiet og påtalemyndigheten forkastet alle opplysninger i saken som taler for hans uskyld, mens de tyr til spekulasjoner for å få andre opplysninger til å stemme med sin hovedteori, ifølge domstolen.

– Johny Vassbakk blir dermed å frifinne, sa Smørdal.

Vassbakk selv bekreftet kort tid etter at han hadde forstått dommen. Han er nå en fri mann.

17 år gamle Birgitte Tengs ble drept på Karmøy natt til 6. mai 1995. Hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep, blitt tatt kvelertak på og videre påført massiv vold mot hodet. Ifølge obduksjonen døde jenta av hodeskadene hun var påført.

Det er på det rene at retten legger til grunn at DNA-funnet som ble gjort på strømpebuksa til Birgitte Tengs, stammer fra tiltalte Johny Vassbakk. Dommerne understreket imidlertid allerede tidlig i domsopplesningen at funnet må være såkalt gjerningsrelevant for at det skal kunne brukes som bevis for at tiltalte er skyldig.

Retten fester ikke lit til politiets totale avvisning av at hans DNA kan ha kommet på strømpebuksa gjennom kontaminering eller fra tidligere kontakt.

Snarere mener retten at politiet ikke har vært interessert å finne eller lett spesielt godt etter slike muligheter.

De to fagdommerne er en del av flertallet som konkluderte med frifinnelse. I merknadene til mindretallet framgår det at de mener Vassbakk er skyldig.

