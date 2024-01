Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 15. januar, ifølge NTB:

Kina ber om stor Gaza-fredskonferanse

Kina tar til orde for en omfattende internasjonal fredskonferanse i konflikten mellom Israel og Hamas. Utenriksminister Wang Yi sier at Kina videre ønsker at det utarbeides et konkret tidsskjema for implementering av en tostatsløsning.

Wang kom med uttalelsene etter at han hadde snakket med Egypts utenriksminister Sameh Shoukry i Kairo i går. Uttalelsene ble kunngjort via det kinesiske utenriksdepartement i natt.

Amerikansk delegasjon på Taiwan

Taiwans avtroppende president Tsai Ing-wen har i dag tatt imot en amerikansk delegasjon på besøk i Taipei etter valget på øya. Delegasjonen består av tidligere viseutenriksminister James Steinberg og sikkerhetsrådgiver Stephen J. Hadley. Besøket var varslet i forkant.

Lørdag gikk Tsais partifelle og sittende visepresident, Kina-kritikeren Lai Ching-te, seirende ut av presidentvalget på Taiwan. Partiet DPP vant dermed sitt tredje valg på rad, men tapte samtidig flertallet i nasjonalforsamlingen. Lai tiltrer som president 20. mai.

USA sier houthi-rakett er skutt ned

Et amerikansk kampfly har skutt ned en rakett som ble sendt fra en houthi-kontrollert del av Jemen mot det amerikanske marinefartøyet USS Laboon i Rødehavet. Det opplyste den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) i natt. Hendelsen førte verken til skader på mennesker eller materielle ødeleggelser, ifølge Centcom.

USS Laboon patruljerer i den sørlige delen av Rødehavet for å ivareta sikkerheten for sivil skipsfart, som siden krigen brøt ut mellom Israel og Hamas 7. oktober, har blitt gjenstand for flere rakett- og droneangrep fra den iranskstøttede Houthi-bevegelsen i Jemen.

Nord-Koreas utenriksminister er i Russland

Nord-Koreas utenriksminister Choe Son-hui har ankommet Russland der han skal møte sin russiske motpart Sergej Lavrov.

Choes besøk skal vare til onsdag. Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova sier at møtet mellom Choe og Lavrov blant annet skal dreie seg om forhandlinger. Men hun utdyper ikke hva slags forhandlinger det er snakk om.

Leilighet i Halden totalt utbrent

Brannmannskapene har kontroll på en leilighetsbrann i Tistedal i Halden. Brannen oppsto i går kveld, og en leilighet ble totalt utbrent. Brannmannskapene drev med etterslokking gjennom natten.

Leilighetene som brant, ligger i et boligkompleks i Fjellveien. To personer fikk behandling for røykskader av ambulansepersonell. Politiet har en teori om at brannen har startet i komfyren i forbindelsen med matlaging.

Få rikinger flytter tilbake til Norge

Tidligere var det en viss balanse mellom antall rike som flyttet til og fra Norge. De siste to årene har mer enn ti ganger flere rike flyttet fra landet enn til landet, skriver E24.

I årene 2011–2021 utvandret det i gjennomsnitt fem superrike nordmenn (ligningsformue på over 100 millioner kroner) hvert år, mens det i gjennomsnitt flyttet sju superrike til Norge hvert år. De to siste årene, i 2022 og 2023, har det i gjennomsnitt flyttet 44 superrike ut fra landet hvert år, mens bare tre superrike har flyttet til Norge i hvert av disse årene.

– Den totale aktiviteten, gode rammevilkår og høy investeringsvilje er nok viktigere enn enkeltpersoners tilflytting, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

