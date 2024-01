110 Agder meldte like over klokken 18 tirsdag kveld at brannvesenet rykket ut på pipebrann i Nordveien på Lista.

Etter det Lister24 får opplyst har pipebrannen vært på Velle.

Innsatsleder Torbjørn Høyland i Brannvesenet Sør opplyser til Lister24 klokken 19 at det ikke er noe dramatikk i forbindelse med denne pipebrannen.

- En stigebil er derimot på vei fra Mandal slik at vi kan få feid toppen ordentlig, men det er altså ikke noe dramatikk i dette, sier Høyland.