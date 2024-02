USAs president Joe Biden sier han er like frisk som i fjor etter at han gjennomgikk sin årlige legesjekk på et militærsykehus i Maryland onsdag.

Etter sjekken i fjor ble den 81 år gamle presidenten erklært frisk og godt forberedt til tjeneste, og onsdag sa han at resultatet av årets sjekk ikke skiller seg fra fjorårets.

Legesjekken på sykehuset tok et par timer, og legen hans sier han er fornøyd med hvordan sjekken gikk. Det hvite hus sier de offentliggjør et skriftlig sammendrag av undersøkelsen senere onsdag.

Årets sjekk finner sted mens Biden forbereder seg på en hard valgkamp foran valget til høsten.

Begge årets kandidater, Biden og Donald Trump, anklager hverandre for å være mentalt svekket, og den tredje kandidaten Nikki Haley sier at begge er for gamle til å styre landet, og burde gjennomgå kognitive tester.

Biden liker å spille golf og sykle i fritiden, men han har snublet flere ganger både fysisk og i tale, noe som har skapt bekymring for hans evne til å oppfylle den krevende jobben med å være president og øverstkommanderende.

(©NTB)