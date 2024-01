Avinor stengte luftrommet på Oslo lufthavn Gardermoen på grunn av snøværet onsdag, men flytrafikken kom i gang igjen klokka 15.30.

Det var like før klokka 13 at flyplassen måtte stenges. Som planlagt kunne flytrafikken starte opp igjen klokken 15.30.

– Nå vurderer driften at det er gode nok forhold her på Oslo lufthavn til at vi kan åpne og gjenoppta trafikken igjen, men det er sånn at vi må ta trafikken sakte opp, så det starter med ganske lav kapasitet, sier lufthavnsdirektør Stine Ramstad Westby i Avinor til TV 2.

Årsaken til stengingen var at snødrevet førte til at det var umulig for flyene å se bakkelysene. Da er det heller ikke lov å sende flyene av gårde, sa pressevakt Monica Fasting i Avinor til VG.

45.000 passasjerer skulle fly fra Gardermoen onsdag, ifølge Avinor. Foreløpig er det meldt at tolv Norwegian-flyginger er berørt av flystansen, skriver Dagens Næringsliv. Også SAS varslet at nedstengingen ville få store konsekvenser for flygingene deres.

Onsdag har det vært store problemer med trafikken på Østlandet i snøværet, og mange tog og busser er innstilt.

