Kommuneoverlege Ann-Margret Haaland synes likevel at regjeringens fjerning av de aller fleste koronarestriksjonene er fornuftig.

Fakta om råd og koronaregler Disse rådene og reglene gjelder etter regjeringens koronalettelser lørdag 12. februar. Testing og isolasjon * Voksne bør teste seg hvis de har symptomer på koronasmitte. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis man er symptomfri. * Barn trenger ikke teste seg selv om de har symptomer. * Ved positiv test bør voksne holde seg hjemme i fire dager, men det er ikke lenger et krav. Man bør ha vært feberfri i 24 timer, uten febernedsettende medisin, før man drar tilbake på jobb. * Barn som er smittet, bør bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan i likhet med voksne gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer. * Alle krav om karantene ble avviklet 1. februar. Råd til risikogrupper og uvaksinerte * De fleste vil i stor grad være beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom vaksinasjon, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene. * Dersom man har risiko for alvorlig sykdom, må man selv vurdere risiko for smitte mot behovet for kontakt med andre. * Holder man seg til å være i kontakt med noen få faste personer, reduserer man risikoen for smitte. * Man bør bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte. Avstand og sosial kontakt * Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand. * Ved nylig oppståtte luftveissymptomer bør man holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper. Munnbind * Det er ikke lenger påbud om munnbind. * Man bør bruke munnbind hvis man skal være i nærkontakt med personer i risikogrupper og har luftveissymptomer. Smittesporing * Man trenger ikke lenger informere nærkontakter ved smitte. * Kommunal smittesporing kan være aktuelt i noen tilfeller, som for eksempel ved lokale utbrudd. Skoler, barnehager og SFO * Trafikklysmodellen er avviklet, men kommuner kan velge å gjeninnføre den ved behov. Serverings- og utelivsbransjen, reiseliv, arbeidsliv og arrangementer * Arbeidsliv generelt kan ha normal drift. Arbeidsgivere må selv vurdere hvilke behov de har for å forebygge smitte. Det er viktig at arbeidsplasser legger til rette slik at personer i risikogrupper har nødvendig fleksibilitet. * Det er ikke lenger antallsbegrensninger eller krav om avstand på arrangementer eller for utesteder. * Det er ikke lenger registreringsplikt ved innreise til Norge. * Det er fortsatt krav om koronatest før avreise til Svalbard. Personer som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller er fullvaksinerte eller har gått gjennom koronasykdom, er unntatt kravet. * Alle som kommer til Svalbard, skal fortsatt teste seg innen 24 timer etter ankomst. Kilde: Helsedirektoratet NTB

– Dette måtte komme, og jeg tror det er fornuftig slik de gjør det da begrensningene skapte større ulemper enn nytte. Samtidig stiller jeg meg bak det myndighetene sier om at pandemien slett ikke er over, men nå er ansvaret i mye større grad lagt over på enkeltindividet, sier Haaland, som er kommuneoverlege i Farsund og Hægebostad.

Hun er glad for at man nå har fått muligheten til å ta egne valg og tilpasse tiltakene i den situasjonen man er i både arbeidsmessig og privat.

– Men vi må ikke glemme at det er noen blant oss som er veldig sårbare og som fortsatt må skjerme seg, og de må vi vise hensyn til. Jeg anmoder derfor om at man fortsatt holder seg hjemme om man er syke eller har symptomer. Selv om det ikke lengre er noe påbud, er det fornuftig å holde seg hjemme i fire dager og vært feberfri i 24 timer om man har luftveissymptomer, sier Haaland.

– Gjelder å være nøkterne

Selv om man nå kan droppe munnbindet, «meteren», og ellers leve som normalt, ber hun folk fortsatt om å tenke seg om.

– Jeg ser ikke noen grunn til å danse på bordene når smittetallene er all time high, så det gjelder å være nøkterne. Gjenåpningen skjer på grunn av at tiltakene ikke er hensiktsmessige, og ikke fordi det ikke er smitte, påpeker Haaland.

Hun oppfordrer derfor folk om å bruke sunn fornuft og tenke på hygienetiltak. Fortsatt er det mye smitte både i Agder og i Lister-regionen.

– Dette er noe som påvirker bemanningen både innen helse, skole og barnehager og det øvrige næringslivet, som fortsatt må forholde seg til et høyt sykefravær. Derfor tenker jeg at det er lurt å følge fraværsreglene rett og slett for at arbeidslivet ikke skal lammes fullstendig, sier Haaland.

Har man nyoppståtte luftveissymptomer oppfordrer hun folk fortsatt om å holde seg hjemme i fire dager, og 24 timer etter at eventuell feber har gitt seg, og ellers vise hensyn til andre andre og til de som er i en sårbar situasjon.

– Man må være romslige med hverandre, og at de som kjenner på å ha fått friheten tilbake praktiserer det slik at det ikke blir til ulempe for de sårbare, sier Haaland.

Tung tid for mange

Samtidig håper hun at utelivet nå kan få den nødvendige omsetningen for å komme seg mer på beina igjen etter to tøffe år.

– Dette har vært en tung tid for dem. For noen har det allerede skjedd uopprettelig skade, hvor folk har sett livsverket gå i grus, mens andre fortsatt har mulighet til å komme seg på beina, sier Haaland.

I tillegg til konsekvensene for arbeidslivet, understreker hun at det også er mennesker som har lidd under det å måtte holde seg hjemme. Nå som samfunnet åpner opp, oppfordrer hun folk til å være medmenneske og se om det er noen i omgangskretsen som trenger noe ekstra.

– Det er nok mange som sliter psykisk som følge av pandemien, og det er ikke noe som går over i morgen, men konsekvenser man må leve med en stund. Det er derfor mange som trenger ekstra omsorg etter gjenåpningen før de kan ta tilbake en mer normal hverdag. Nå som dagliglivet ikke er så belagt med restriksjoner, er kanskje anledningen bedre for å gi det lille ekstra til de som trenger det, oppfordrer Haaland