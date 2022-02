Det begynte å bli farlig å trene der, mener sportslig trener i Lyngdal IL. Nå oppgraderes Fibohallen for fire millioner kroner.

Tidenes største oppgradering siden Fibohallen ble bygget for omtrent 20 år siden ble lørdag igangsatt. Da Lister24 var på stedet lørdag ettermiddag var de innleide godt i gang med å fjerne kunstgressmattene.

– Først skal grunnarbeidet gjøres, ved å fjerne alt det gamle. Til uka skal vi legge ny gressmatte og få nytt toppdekke til løpebanen. Til høsten, når det blir tørrere, kan vi sette i gang med å fikse taket og få nytt lys, sier Jan Ove Pedersen, sportslig leder i Lyngdal idrettslag.

Jan Ove Pedersen er sportslig leder i Lyngdal idrettslag. Foto: Tom Arild Støle

Planlagte treninger må finne sted utendørs fram til vinterferieuken, da oppgraderingen av gressmatten og løpebanen anslås å være ferdig.

10 millioner i gjeld

Fire millioner kroner er satt av til oppussingen.

Spillemidler dekker en tredjedel av beløpet. Resten må sponsorer og klubben selv finansiere. Pedersen forteller at de ikke har fått noe tilskudd fra kommunen til oppussing av hallen. Kommunen har likevel gått med på å justere driftssummen noe til deres favør. Det gjør at Lyngdal IL ikke må ta opp mer gjeld.

I dag er klubbens gjeld på omtrent 10 millioner kroner. Konsekvensen av oppgraderingen er at det vil ta enda lenger tid for Lyngdal IL å betale denne ned. Ifølge Pedersen er det likevel verdt det.

– Dette er kostnader som vi ikke kommer unna uansett. Det er nødvendige tiltak, sier sportslig leder, og forklarer:

– Fotballbanen hadde begynt å revne. Kunstgresset var slitt og hadde dårlig demping. Da blir det for stor belastningen på knær og muskulatur. Det begynte å bli farlig å trene der, for det fører til skader. Det samme med løpebanen, den var veldig slitt og hard, til og med bulkete på noen områder. Med et litt mykere toppdekke hjelper det på belastningen.

– Hvordan blir det å kunne ta en nyoppusset hall i bruk?

– Det blir veldig greit for alle. Først og fremst med tanke på det skadeforebyggende, men også for å få en god treningshverdag og flere medlemmer inn i klubben, avslutter Pedersen.