Kommunestyremøte i Farsund

Kommunestyret i Farsund skal i kveld behandle saker som hvor ny brannstasjon skal ligge og mulighetsstudie for helse- og omsorg, samt dekning av underskudd for Q43. I tillegg skal ordføreren svare på spørsmål om hummerreservat. Følg møtet i vinduet over.