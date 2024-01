De lave temperaturene fører til at det nå tas grep på Oslo S for dem som trenger et sted å være i kulden. Kirkens Bymisjon ber flere steder om å åpne dørene.

Alle som er inne når det nærmer seg stengetid, får tilbringe natten her, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til Avisa Oslo.

Han forklarer at dette er noe de har praktisert i flere år. I tillegg vil også vekterne på stasjonen følge med på overvåkingskameraene om noen legger seg på utsiden.

– Så lenge vær og føreforhold tilsier at det ikke er forsvarlig for husløse å sove ute, er dette noe vi opprettholder, sier han, og forteller at tilbudet vil vare gjennom helgen.

Kirkens Bymisjon ber kjøpesentre, kafeer, biblioteker og andre varme steder om å være forsiktige med å kaste folk ut i kulden år det er så mange minusgrader.

– Mange opplever stengte dører. At dørene holdes åpne er utrolig viktig for folks ve og vel, sier avdelingsleder Marit Nybø i Kirkens Bymisjon til avisen.

(©NTB)