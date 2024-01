Saken oppdateres fortløpende, etter hvert som vi får inn bilder.

Så det er bare å fortsette med å sende inn. Vi premierer tre av bildene med flaxlodd.

Bildene kan du sende oss på e-post, til redaksjon@lister24.no innen mandag, første nyttårsdag, klokken 20.00.

Skriv noen linjer om hvor bildet er tatt, hvem som er fotograf og fullt navn på hvem som eventuelt er på bildet. Husk å forsikre deg om at det er i orden for folk som er avbildet at de havner i avisen.

Nyttårsfeiring på på Skeime i Vanse. Marit Hove, Henning Pedersen, Nicklas Hove Pedersen. Og foran Annika Hove Pedersen. Foto: Kari Gordon

Annika Hove Pedersen og Nicklas Hove Pedersen feiret nyttår på Skeime i Vanse. Foto: Marit Hove

Annika Hove Pedersen Foto: Marit Hove

Nicklas Hove Pedersen Foto: Marit Hove

Nyttårsaften i Vanse. Foto: Turid Andreassen

Ida Bendikte Sudland feiret nyttår hos tante, onkel og fettere i Bjelland. Foto: Silje Sudland

– Nyttårsaften tilbrakt på nattevakt i Kristiansand. Fullstendig snøkaos, og evig takknemlig for alle dere brøytemannskap der ute! skriver Jane Martine Reinertsen i en e-post. Foto: Jane Martine Reinertsen

– Mens snøen laver ned ønsker vi det nye året varmt velkommen fra Lyngdal tak. Godt Nyttår! skriver Karin Litland Byremo i en e-post. Foto: Karin Litland Byremo

Bildet er tatt fra Batteriveien Nord i Lyngdal. - Snørik nyttårsfeiring med brøyteintervaller gjennom hele kvelden, skriver Glenn Byremo i en e-post til Lister24, og legger ved dette bildet. Foto: Glenn Byremo

Nyttårsfeiring i Vanse. Foto: Hanne Mette Gaupeland