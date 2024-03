Nødetatene fikk tirsdag ettermiddag melding om en eksplosjon i et bygg i Sandnes. To personer er sendt til sykehus etter å ha blitt eksponert for røyk.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.15 tirsdag ettermiddag.

– Innringer beskrev det som en eksplosjon. Hva som har forårsaket den eventuelle eksplosjonen eller smellet, er per nå uklart, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

De to personene som befant seg inne i huset, kom seg ut. De ble undersøkt av helsepersonell på stedet og sendt til sykehus etter å ha vært eksponert for røyk, men skal ikke være alvorlig skadd, forklarer Fenne-Jensen.

– Det er uklart hvor dette har skjedd, men ting kan tyde på at det har skjedd i forbindelse med kjøkkenet, sier han.

I 16.20-tiden hadde brannvesenet fått kontroll på brannen og satt i gang etterslokking. De evakuerte i nabohusene fikk komme tilbake igjen. Et bilde i Sandnesposten viste et nabolag dekket i røyk.