Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om 13,5 års fengsel for 43-åringen som er tiltalt for et drap på Vestre platå i Stavanger 12. november i fjor.

Påtalemyndigheten avviser også 43-åringens påstand om at han handlet i nødverge, skriver Stavanger Aftenblad.

På kvelden 12. november i fjor ble politiet kalt ut til en voldshendelse nær Eiganes gravlund. Politiet fant en mann som var skutt i magen og hånden og slått i hodet med et brekkjern, ifølge tiltalen. Han ble kort tid etter erklært død.

Det skal ha ligget sjalusi bak konfrontasjonen der tiltalte avfyrte pistolen.

