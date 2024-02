Flere innleggelser for RS-virus enn influensa

Den flate utviklingen i årets influensautbrudd fortsetter. Derimot er det en økning i RS-virusinfeksjoner, og det ga flere innleggelser enn for influensa.

Folkehelseinstituttets (FHI) ukerapport for uke 5 viser at smitten i sesongens influensautbrudd beveger seg flatt. Samtidig er det flere som blir smittet av RS-viruset.

– Økningen i RS-virusinfeksjoner fortsetter, og i uke 5 var det flere innleggelser for denne luftveisinfeksjonen enn for influensa. skriver FHI i ukesrapporten.

I uke 5 passerte RS-virus influensa i antall nye innleggelser. For førstnevnte ble det rapportert om 243 nye innleggelser, mens tallet lå på 222 for influensa.

Andelen positive influensaprøver har de siste tre ukene ligget på mellom 13 og 14 prosent.

FHI ber likevel sykehus og kommuner fortsatt være forberedt på innleggelser med luftveisinfeksjoner i tiden fremover.

RS-viruset er et virus som for de aller fleste gir forkjølelseslignende symptomer, men for de aller minste, kan viruset være svært farlig.

– Hos småbarn kan det gi pustevansker. Sykdommen kan ha et mer alvorlig sykdomsbilde for de aller minste spedbarna og for premature barn sier overlege Trine Hessevik Paulsen ved FHI til TV 2.

(©NTB)