Knerten barnehage stilte opp med maskot i barnehagetoget. Foto: Marlene Tollaksen Nilsen

Se filmsnutt og bilder fra barnehagetoget i Kvinesdal

Kvinesdal sentrum var stappet med voksne og barn som var klar for å se barnehagetoget. Her er et glimt fra toget og feiringen i Kvinesdal.