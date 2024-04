Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt på Grønland i Oslo

En mann ble natt til søndag alvorlig skadd etter å ha blitt skutt på Grønland i Oslo sentrum. Minst én gjerningsperson er fortsatt på frifot.

– Mannen ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet og har blitt sendt til sykehuset. Han betegnes som alvorlig skadd, sa innsatsleder Annika Engebretsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Den fornærmede ble funnet inne i en kebabrestaurant på Grønland torg. Ingen er så langt pågrepet, og politiet har heller ingen konkrete mistenkte på blokka.

Bilbrann stengte E6 i Oslo

Natt til søndag ble alle feltene i retning Oslo sentrum på E6 ved Mortensrud stengt på grunn av en bilbrann. Ingen ble skadd i hendelsen.

– Det var fem personer i bilen, og alle har kommet seg uskadd ut, sa operasjonsleder Line Kapskarmo i Oslo politidistrikt til VG.

Klokken 4.16 meldte politiet at brannen var slukket og at bergingsbil var på vei. Da hadde det oppstått lange køer på stedet. Litt over en halvtime senere, klokken 4.50, hadde ett felt åpnet igjen.

Hizbollah hevder de sendte droner og raketter mot Israel

Hizbollah sier at de har skutt raketter og droner mot Israel natt til søndag. Israels hær sier luftvernsystemet Iron Dome stanset raketter som kom over grensen.

Den iranskstøttede militsgruppen sier angrepet var rettet mot hovedkvarteret til en militæravdeling i grenseområdet Manara. Det skjer etter et israelsk angrep mot Sør-Libanon lørdag, der tre mennesker – inkludert to Hizbollah-medlemmer – ble drept.

Det israelske forsvaret (IDF) sier Iron Dome-systemet stanset raketter avfyrt mot Nord-Israel. IDF legger til at de skjøt tilbake mot «militær infrastruktur» i området der rakettene ble avfyrt.

Iran vil løslate besetning fra beslaglagt skip

Iran sier de vil løslate besetningen på et portugisisk-registrert konteinerskip som ble beslaglagt av Revolusjonsgarden for to uker siden.

– Det humanitære spørsmålet om å løslate besetningsmedlemmene er viktig for oss, sa Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian i en telefonsamtale med sin portugisiske kollega Paulo Rangel.

Styrker fra Revolusjonsgarden tok kontroll over MSC Aries nær Hormuzstredet i Persiabukta 13. april. Det var 25 besetningsmedlemmer om bord. Iranske myndigheter hevdet senere at skipet tilhører erkefienden Israel og ble gransket for påståtte brudd på reglene som regulerer internasjonal skipsfart.

Lilleberg og Lightning fortsatt i live – slo Panthers 6–3

Emil Lilleberg og Tampa Bay Lightning tok sin første seier i årets NHL-sluttspill og reduserte til 3–1 i kamper mot Florida Panthers.

Panthers har så langt vært det klart beste laget i serien og ledet 3–0 i kamper før nattens kamp. Natt til søndag var det imidlertid Lightning som trakk det lengste strået da de vant 6–3 i Amalie Arena i Tampa Bay. Lilleberg fikk 19 minutter og to sekunder på isen, men noterte seg ikke for noen målpoeng.