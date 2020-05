Må sone 24 dager for promillekjøring

20-åringen fra Lyngdal kjørte bil med minst 1,43 i promille og to passasjerer i bilen. Ferden endte utfor veien. Nå er han dømt til 24 dagers fengsel og 40.000 kroner i bot. Vis mer Svein Morten Havaas

En 20 år gammel lyngdøl er i Lister tingrett dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 40.000 kroner for promillekjøring. Han forblir også fotgjenger i to og et halvt år.