Utvidet rammen for skoleutbygging

Det er i dette området nybygget til Farsund barneskole vil komme. Nå er rammen for prosjektet utvidet med 3,1 millioner til 44,2 millioner. Vis mer Olav Hoel

Et enstemmig Farsund kommunestyre gikk torsdag inn for å utvide rammen for utbyggingen av Farsund barneskole. Men de sa nei til å gi mer uteområdet.