Flyktninger pusser opp ærverdig bygg

Noor Alrefai og Risa Berat (i bakgrunnen) blant elevene på Voksenopplæringen som den senere tiden har holdt på med vedlikeholdsarbeid ved Bergeheim. Vis mer Torrey Enoksen

– Hele poenget er at resultatet skal synes for de i Lyngdal og at flyktningene skal bli kjent i kommunen. Det har positive ringvirkninger, sier sektorleder i NAV Lister.