Bråstopp i utdanningsløpet

Qasim Rahimi synes noen burde ha stanset ham dersom språkutfordringene ville bli et problem i yrket som helsefagarbeider. Mona Wikøren

Qasim Rahimi ønsker å bli helsefagarbeider og mangler kun et halvt års praksis for å fullføre utdannelsen. Han undrer seg over at det ikke lenger er noen som trenger hans kompetanse i Farsund.

Lørdag 18. januar skrev vi om Mariana Aldana Martin som mer eller mindre har gitt opp å få seg fast jobb i kommunen - til tross for at hun er godt utdannet og har bred erfaring.