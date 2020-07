Tre blåste ned over E39

Natt til fredag blåste et tre ned over E39 vest for Lyngdal.

Operasjonsleder ved politiet i Agder fikk inn melding om trefallet like over midnatt. Treet hadde blåst over europaveien rundt fem kilometer vest for Lyngdal. Politiet melder på Twitter at de varslet veitrafikksentralen om hendelsen. Sistnevnte sørget for å rydde opp og gjøre veibanen sikker og kjørbar igjen.