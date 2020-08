Mye støy fra hjemmefester

Vis mer

Operasjonsleder i Agder-politiet meldte via Twitter natt til søndag om at de har fått mange meldinger om støy fra hjemmefester i natt.

– Patruljene har dempet noen av festene, men vi har ikke kapasitet til å håndtere alle, heter det fra politiet.

Antallet hjemmefester og store ansamlinger av festende mennesker utendørs var stor i hele landet natt til lørdag, og politiet hadde det travelt med disse forholdene.

Det har vært fester tidligere i sommer også, men denne helgen ble helt spesiell i så måte.

Lørdag kveld var for øvrig første kveld der utestedene måtte stenge midnatt på grunn av nye krav fra regjeringen som en del av bekjempingen av spredning av korona. Det er grunn til å anta at disse forholdene henger sammen.

Ifølge Dagbladet fikk Agder-politiet melding om 42 hjemmefester natt til søndag.

- Til sammenlikning hadde de 12 forstyrrelser av privatfreden hele forrige helg, skriver avisen.

Operasjonsleder Vidar Arensen i Agder-politiet karakteriserer utviklingen som en eksplosjon denne helgen.

For de som er usikre, så gjelder fremdeles smittevernregelen at man maks kan være 20 personer samlet til private sammenkomster - og dette er forutsatt at det er rom for at deltagerne kan holde en meters avstand mellom hverandre.