Klokken 20.00 svarer kommuneoverlege Ann-Margret Haaland på spørsmålene i direktesending.

Kommuneoverlegen svarte folket

Fredag kveld kunne du få svar på dine spørsmål om koronasituasjonen av kommuneoverlegen på direktesending. Sendingen varte fra klokken 20.00 til 20.30. På det meste var 233 personer inne samtidig og så på.

– Vi får mange henvendelser på telefon, e-post og Messenger av medisinsk art, og da må vi ta kontakt med kommuneoverlegen for å få svar. Så hvorfor ikke la henne komme til ordet selv? forteller informasjonsansvarlig i kommunen, Øystein Mikalsen.

I kveld svarer kommuneoverlegen på innsendte spørsmål, direkte fra sin egen stue, i en halvtimes tid. Sendingen starter klokken 20 og er timet slik at den ikke kolliderer med konserten til Ingvild Koksvik, opplyser Mikalsen.

Tar imot spørsmål

Farsund oppfordrer folk til å sende inn spørsmålene sine til kommuneoverlege Ann-Margret Haaland.

– Vi er litt spente på responsen, for Farsund kommune har aldri gjort dette på et slikt fora før. Og det er viktig å presisere at vi stiller spørsmålene anonymt. Ingen spørsmål er dumme og ingen skal være redd for å spørre, forsikrer han.

– Er det en gjenklang i spørsmålene dere har fått i henvendelser hittil?

– Det går mye på dette med testing og at mange synes det er dumt at så få testes. Men det er utenfor vår kontroll, vi må følge reglene som gjelder for testing. Og en del spørsmål går på hvordan man kan vite at folk er friske når de ikke er testet, men da følger vi det som sentrale helsemyndigheter sier: at de som har vært symptomfrie i fire dager regnes som friske. Et spørsmål vi nettopp fikk inn, spør hva kommunen vil gjøre hvis denne epidemien blir kjempestor: hvordan vil Farsund kommune håndtere det.

Ufravikelig

Ellers er det også en del hyttefolk som lurer på om de kan unngå forbudet mot å bruke hytta, men det kan man ikke fravike, sier Mikalsen.

– Kommuneoverlegen er selv veldig positiv til dette opplegget, for det er en gyllen anledning til å få mer tid og rom til å svare grundig, sier han.