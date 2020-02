Nærmer seg høyeste vannstand

Slik så det ut på bryggeslengen ved Torvet rundt 13:40 fredag. Mona Wikøren

Vannstanden er ventet å være på sitt høyeste ved 16-tiden fredag ettermiddag.

Jens Saanum Bessesen, Lindesnes

Det er sendt ut gult farevarsel for høy vannstand fredag. I tillegg er det meldt sterk kuling.

– For Agder er det sendt ut varsel om at vannet kan stige 60–75 cm over normal vannstand.