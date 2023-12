Et samlet formannskap vil bidra med 100.000 kroner til årets julegaveaksjon.

I flere år har Frivilligsentralene, Røde Kors og Den Norske kirke samarbeidet om julegaveaksjonen i Lyngdal. Gjennom denne aksjonen får personer som ikke har ekstra penger til å kunne feire eller gjøre noe ekstra i jule en gave i form av både matvarer og opplevelser.

I dag finansieres prosjektet i stor gra av det private initiativet «Nissene i Klokkergården». I tillegg er det søkt om midler blant annet fra Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen, Kronprinsesse Marthas Minnefond og Sparebanken Sør.

I tillegg til Frivilligsentralene, Røde Kors, Den Norske Kirke og de frivillige i «Nissene i Klokkergården», deltar flere frivillige enkeltpersoner i aksjonen.

I forbindelse med julen i fjor ble det delt ut gaver til 276 personer i Lyngdal, derav 186 var barn. Det er anslått at aksjonen i fjor brukte nærmere 350.000 kroner til dem som har behov for en hjelpende hånd.

Tall viser at behovet for hjelp til personer som har det det tøft i disse økonomisk krevende tider er økende. Ifølge aksjonen er det ventet at over 300 personer bosatt i Lyngdal vil få en gave fram mot jul.