Flere av SAS' flyavganger er innstilt som følge av stormen Pia som herjer på Vest- og Sørlandet. Også Norwegian og Widerøe har kansellert avganger torsdag.

– Vær og sikkerhet kommer først. Nøkkelord er tålmodighet og god tid, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til VG.

Uværet Pia traff land torsdag ettermiddag. Meteorologisk institut t har varslet vind opp i orkans styrke, opp mot 45 meter i sekundet, i Rogaland og Agder.

Avinor viser på sine nettsider oversikten over planlagte avganger til og fra Sørlandet og Vestlandet. En rekke avganger fra Oslo lufthavn er forsinket torsdag kveld, og fra Stavanger er flere avganger med både SAS, KLM, Norwegian og Widerøe kansellert.

Totalt er 20 avganger fra Stavanger lufthavn innstilt i løpet av dagen.

Bes møte opp som vanlig

Norwegian hadde torsdag ettermiddag blant annet innstilt to flyginger fra Stavanger og en fra Bergen. Selskapet tilbyr kundene å booke om sine billetter gratis til og fra Trondheim, Bergen, Stavanger, Arlanda i Stockholm og København.

– Passasjerer må møte opp som vanlig. Dersom noe endrer seg, hører de fra oss, sa kommunikasjonsrådgiver Eline Skari til E24 tidligere torsdag.

Widerøe ber også sine passasjerer om å møte opp på flyplassen med mindre de har fått noen annen beskjed, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll til NTB.

– Vi er forberedt på storm og hardt vær og må derfor vurdere avgangene fortløpende.

Torp, Flesland og Værnes

Noen Widerøe-flyginger ble tidligere torsdag innstilt, blant annet en rundtur mellom Aberdeen og Stavanger. Årsaken er stormen Pia, som også har skapt problemer for reisende i Storbritannia.

Sandefjords Blad skriver at flere avganger fra Torp lufthavn er forsinket, i tillegg til at et fly til Amsterdam er kansellert.

Både Flesland i Bergen og på Værnes lufthavn i Trondheim er en rekke avganger og ankomster forsinket. Også her ble flere ettermiddagsfly innstilt.

– Det er risiko for enda flere kanselleringer, men vi er klare for i morgen og får forhåpentlig alle hjem til jul, sier lufthavnsjef Marit Helene Stigen på Værnes til Adressa.

