– Har du russ i huset? Pass på at hun eller han kommer på kontroll hos oss, slik at vi får sjekket om bilen eller bussen de skal bruke i russetiden er trafikksikker, uttaler Øyvind Lund i en utsendt pressemelding fra Statens vegvesen.

Blir bilen godkjent, får den en oblat i frontruta. Med denne oblaten, slipper russen større teknisk kontroll langs veiene i mai. Blir ikke bilen eller bussen godkjent på gratiskontrollen, får ungdommene vite hva de må rette opp for å rulle trygt gjennom russetiden.

– Vi er opptatt av at russen skal ha en sikker russetid, også på veien. Vi håper derfor flest mulig foreldre oppfordrer russen til å benytte seg av dette unike tilbudet, sier Lund.

I Agder er det russebilkontroll på Arendal trafikkstasjon 2. april og på Kristiansand trafikkstasjon 10. april. Time må bestilles.

Det kan være vanskelig å sette seg inn i regelverket for ombygging av busser til russebusser.

– Har du en ungdom i huset som planlegger å bygge om en buss til en russebuss, be hun eller han ta kontakt med oss før de gjør større ombygginger av russebussen. Vi kan gi ungdommene råd og nyttige tips slik at ombyggingen blir både lovlig og trafikksikker, uttaler Lund i pressemeldingen.

I tillegg til å sørge for at bilen eller bussen er i god stand, er det også viktig at russen har en sjåfør både russ og foreldre kan stole på, og som følger reglene. Dette er ekstra viktig for de som har russebuss, siden russen da er avhengige av innleid hjelp til å kjøre bussen.

– Vi vet at russen er opptatt av å ha det gøy, og ikke mener å utsette seg selv eller andre for fare. Følg likevel med og fortell russen din at vi har regler sjåførene må følge for å sikre alles sikkerhet i trafikken. Minn om at det er viktig at sjåføren får pauser og ikke har med flere i bussen enn den er registrert for. Sjekk også om det er krav til at bussen skal ha alkolås. Det sikrer deg og ungdommen din en sjåfør som er klar i toppen. Vi i Statens vegvesen ønsker alle en trafikksikker russetid, og at du som foresatt ikke trenger å engste deg unødig, avslutter Øyvind Lund.