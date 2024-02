Storbanken Nordea hadde et overskudd i 2023 som tilsvarte over 50 milliarder kroner.

Det er klart etter at selskapet mandag la fram tall for fjerde kvartal. Nettoresultatet for hele 2023 ble på 4934 millioner euro, tilsvarende over 50 milliarder kroner. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med 2022.

Økende renteinntekter bidro til overskuddet. Banken hadde renteinntekter på rundt 84 milliarder norske kroner og rentekostnader på 60 milliarder kroner. Selskapets styre har foreslått et utbytte på 0,92 euro per aksje, mot 0,8 euro i 2022.

(©NTB)