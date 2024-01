Søndag formiddag klokken 10 ble det meldt at det hadde gått et snøskred over Sirdalsvegen på strekningen mellom Fidjeland og Ådneram, ved Ortevatnet.

Ingen personer eller biler skal ha blitt tatt av skredet.

Veien var stengt en kort periode, fram til snøen var blitt ryddet bort, like før klokken 11.