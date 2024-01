Politiet i Agder meldte på X/Twitter like før klokken 11 søndag formiddag at de hadde fått melding om at det har rast ut noe is i veibanen i vestgående felt like etter Logatunnelen på E39 i Flekkefjord.

- Det kommer litt brått på. Veitrafikksentralen er varslet og sender entreprenør til stedet, skriver politiet i Agder på X/Twitter.

I tillegg har politiet også sendt en patrulje til stedet.