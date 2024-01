Vegvesenet ber folk om å la bilen stå i stedet for å kjøre ut på E18 i Agder. Veien er riktignok åpnet igjen, men trafikken flyter ikke greit.

Snøfallet de siste dagene – som ikke er over – har skapt store utfordringer i trafikken på Sørlandet.

Et vogntog fikk problemer på motorveien tirsdag formiddag. Veien ble da stengt mellom Lillesand og Grimstad på grunn av berging. Flere andre biler har også fått problemer i området.

– Det er lange køer og store forsinkelser på strekningen E18 Lillesand – Grimstad grunnet bilberginger. Vi oppfordrer folk til å la bilen stå dersom det ikke er absolutt nødvendig å kjøre, melder Vegtrafikksentralen sørvest på X.

Politiet advarer bilister mot å stanse på farlige steder på E18 og E39 – hovedsakelig i Kristiansand.

– Det er rapportert om flere bilister som stanser inne i tunneler for å fjerne is og snø fra vindusviskere, ruter og lignende. Dette har skapt farlige situasjoner. Kjør av hovedveien for dette, melder politiet i Agder.

