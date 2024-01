Styret i Agder Tresenter har ansatt Krister Moen som ny daglig leder. Gjennom dét får han også ansvaret for å ta klyngesatsingen InnoTre for trebasert næring i Sør-Norge videre.

Moen kommer fra stillingen som CEO i oppstartsbedriften Omtre, som er en del av InnoTre-klyngen.

- Han har et stort nettverk, og vi vet at han nyter stor annerkjennelse i bransjen. Vi er helt trygge på at han er rett person til å overta som daglig leder, og at han mye å bidra med i utvikling av Tresenteret og klyngesatsinga framover, sier styreleder Nora Stray i Agder Tresenter i en pressemelding.

Moen, som bor i Tvedestrand, ser ifølge meldingen frem til å jobbe mer lokalt, men samtidig også bidra til å sette skog- og trenæringen i sør sterkere på kartet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Moen tar over jobben etter Maya Twedt Berli, og starter i stillingen i april.