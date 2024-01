Store snømengder, sterk vind og elendig vær har gjort mer enn 5000 husstander i Agder strømløse første nyttårsdag.

Ved 6.30-tiden var 4827 husstander uten strøm, og tallet har variert gjennom dagen. Ved 14.30-tida var så mange som 5500 uten strøm, helt fra Kvinesdal inne i landet til Lindesnes og opp til Risør, viser strømkartet til Glitre Nett.

Problemene skyldes tung, våt snø og trær som knekker og faller over ledningsnettet. Ifølge nettselskapet var det ikke mulig med feilretting natt til 1. januar på grunn av dårlig fremkommelighet og HMS-hensyn.

Når rettingen først er i gang, kan arbeidet føre til at strømmen vil komme tilbake en stund for så å falle ut igjen. Dette kan skje opptil flere ganger.

– Vanskelige kjøreforhold på veiene og mye snø ute i terrenget resulterte i krevende feilretting for mannskapene som er ute, sa kommunikasjonssjef i Glitre Nett Nils Tore Augland til Fædrelandsvennen allerede søndag kveld. Bedre ble det ikke et nesten et døgn og borti en meter snø seinere.

Selskapets pressevakt Audun Brekke Sandhaug sier til Fædrelandsvennen at det kan ta tid å rette alle feilene. Han sier det ikke har noen hensikt å sette inn flere folk hvis de ikke kommer seg fram til feilene på linjene.

– Det er meldt ytterligere snø de neste dagene. Erfaringsmessig vet vi at dette kan ta tid. Været kan fort skape nye utfordringer de neste to dagene, sier han.

(©NTB)