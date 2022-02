I prosjektet «Ung Restaurant» fikk en gruppe tiendeklassinger fra hver ungdomsskole i regionen i oppgave å sammen med en kokk å servere en to-retters til foreldre, rådgivere, politikere, sponsorer og andre aktører.

– Jeg er veldig imponert over elevene. De var så engasjert og interessert, og jeg er imponert over det de klarte å prestere, lage og levere, og hvor positive de var. Det var virkelig gøy å se på dem, sier Turid Kalleberg Mydland, som er yrkesfaglærer på restaurant- og matfag, og med i Norske Kokkers Landsforening.

Elevene fra Lyngdal ungdomsskole i aksjon. Foto: Privat

– Blomstret opp

Elevene som denne gangen var med var utvalgte 10. klassinger fra Lista ungdomsskole, Farsund ungdomsskole, Lyngdal ungdomsskole, Lyngdal Kristne Grunnskole, Kvinesdal ungdomsskole og Flekkefjord ungdomsskole, og konkurransen fant sted på utvalgte restauranter i regionen.

– Alle tiendeklassingene hadde mulighet til å melde seg på, og så plukket rådgiverne ved skolene ut de elevene som hadde mest lyst og interesse av å være med på dette. Da vi fikk dem til restauranten, så vi at de blomstret opp. Mange av dem ga uttrykk for at de ikke visste at det var så gøy å jobbe med mat, og jeg tror også de synes det var gøy å blant annet servere foreldrene sine en rett, sier Kalleberg Mydland.

Dommerne fra Norske kokkers landsforening, Sørlandet. Christian Mathiassen, Silje Fossnes og Turid Kalleberg Mydland. Foto: Privat

– Vanskelig å skille

Hovedretten elevene skulle servere bestod av laks med poteter, pastinakk, gulrøtter, gulbeter og rødbeter. I tillegg skulle de servere en valgfri dessert. Blant de som ble servert var tre dommere som skulle vurdere rettene og kåre en vinner.

– Det var vanskelig å skille hvem som var best da de var gode alle sammen. Til slutt falt likevel valget på elevene fra Lyngdal ungdomsskole, som scoret litt mer på det å presentere menyen og servere maten. Der var de veldig profesjonelle og flinke, og det gjorde at de fikk litt mer poeng enn de andre, sier Kalleberg Mydland.

Hovedretten til elevene fra Lyngdal ungdomsskole: laks med poteter, pastinakk, gulrøtter, gulbeter og rødbeter. Foto: Privat

Desserten fra Lyngdal ungdomsskole. Foto: Privat

Det hun så av elevene i uken som var gjør henne optimist for fremtiden.

– Håpet er jo å rekruttere flere kokker, og da jeg snakket med dem virket mange av dem interesserte. Jeg er derfor ved godt mot, og er optimistisk, sier Kalleberg Mydland.

Rekrutteringsprosjekt

For en av grunnene til at de har gått i gang med dette prosjektet er at restaurantbransjen i vest sliter med å få inn nok arbeidskraft. Mange av dem skal ha vært nødt til å hente inn folk fra utlandet, noe som har vært ekstra utfordrende under pandemien.

– Derfor har vi prøvd å jobbe sammen med bedriftene, restaurantene, skolene, næringslivet, NHO og LO for å prøve å få ungdommen til å søke seg til dette faget. Derfor prøver vi å vise dem hvor gøy dette faget faktisk er. Vi tenker at en av grunnene til at mange ikke søker er fordi de ikke er klar over de mange mulighetene de har, og hvor gøy det er å gå på restaurant- og matfag og det å jobbe på en restaurant, sier Kalleberg Mydland.

Elevene fra Lyngdal Kristne Grunnskole etter servering. Foto: Privat

Flere fremmøtte smakte på maten de fikk servert fra elevene på Lyngdal Kristne Grunnskole Foto: Privat

Elevene fra Lyngdal Kristne Grunnskole i aksjon på kjøkkenet. Foto: Privat

Elevene fra Lista ungdomsskole på kjøkkenet. Foto: Privat

Kokken Arnold Egeli var laget fra Lyngdal ungdomsskole sin mentor. Foto: Privat